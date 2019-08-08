地勤津貼協商破局 長榮航空說話了…

2019-08-08 19:53

〔記者陳恩惠／桃園報導〕針對罷工期間地勤人員辛苦的面對旅客、甚至有人累倒住院，所領津貼竟不如空服員一事，長榮航空企業工會今天上午與長榮航空公司第三度進行勞資爭議調解會，最後協調不成立；長榮航空公司晚間發聲明指出，桃空職工和長榮企工根本是「一批人馬、兩塊招牌」，玩著「左手發動罷工造成地勤超額工作，右手要求公司體恤地勤給福利」手法，想塑造「為地勤同仁爭取福利」形象的意圖，讓他們難以認同，呼籲長榮企工支持航空運輸業能立法罷工預告期。

以下是「長榮航空與長榮航空企業工會第三次調解聲明稿」全文：

長榮航空今（8）日與長榮航空企業工會（簡稱長榮企工）在桃園市勞工育樂中心進行第三次勞資爭議調解，討論地勤人員罷工期間支援津貼一事，長榮航空於調解會議中已充分做出說明，但勞資溝通後仍無具體共識。

長榮航空因桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）發起突襲式罷工，致使6月20日至23日全球各地機場、票務櫃檯、訂位…等第一線人員及相關部門業務量遽增，因此公司已採專案方式處理，提供該期間出勤的地勤同仁雙倍薪資，如果假日出勤除了加給一日薪之外另給一日補休假，加班之時數亦以雙倍薪資計算，該加發薪津發放相關作業於7月31日完成，並在發放前就已發公函告知長榮航空企業工會以及長榮航空關係企業工會。

長榮企工於今日調解會議中，對公司所發放的地勤支援津貼不滿意，致使調解不成立，然眾所週知，長榮企工與桃空職工是「一批人馬、兩塊招牌」，二個工會主要幹部有八成相同，如廖以勤理事長，曲佳雲副理事長，秘書周聖凱等，這些幹部的背後勢力正是桃園市產業總工會，當初不顧地勤人員可能面臨的超負荷工作衝擊，也不願意與公司繼續協商仍發動突襲式罷工的，也正是同一批人，這種「左手發動罷工造成地勤同仁負擔超額工作量，右手要求公司體恤地勤同仁於罷工期間的辛勞，給予福利」的兩面手法，企圖藉此向公司員工與社會大眾獲取「為地勤同仁爭取福利」形象的意圖，長榮航空實難苟同。

長榮航空也在今日的調解會議中向長榮企工的與會代表表達，此次罷工事件造成旅客與公司應變時間不足，導致第一線員工作業困難度大幅提高，並須承受旅客情緒不滿的壓力，呼籲長榮企工若為員工著想，應思考罷工預告期的必要性，並支持未來航空運輸業能有罷工預告期的立法，避免類似的事件再發生，才是治本的解決之道。

長榮航空再次強調，公司感謝罷工時期堅守崗位的所有空、地勤同仁，也給予適當的獎勵措施，未來一定會持續以具體的行動與務實的方案，照顧所有願意和大家一起努力的員工，讓公司繼續成長、茁壯。

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