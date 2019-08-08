走路像蒼蠅拍 婦人罹足底筋膜炎

2019-08-08 23:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名62歲婦人走路或跳土風舞就腳底就感到撕裂般疼痛，後來痛到不能跳舞而就醫，醫師發現他步態就像蒼蠅拍一樣啪啪啪，腳步急促、前足先著地，足底筋膜一直被拉扯、緊繃而發炎疼痛，經改善步態並以足跟先著地，再穿上足弓墊支撐足弓，不再疼痛了。

台中榮總復健科醫師林東亮指出，足底筋膜在腳板從蹠趾關節到足跟的一片扇行筋膜組織，具伸縮、吸震功能，門診1週就有5到10人是足底筋膜炎的患者，大多是足部結構有問題，但是足部過度使用或不正常使力，尤其像跳舞常會跳躍、墊腳尖，足底筋膜過度拉扯、扭曲，就會發炎疼痛。

林東亮說，這名婦人沒有扁平足、高足弓的結構問題，但是走路時像是蒼蠅拍一樣「啪啪啪！」步態急促、前足先著地，也像是地上有蟑螂一樣，有點跳著走，加上跳舞時常會跳躍、墊腳尖，前足受力大，足底筋膜過度拉扯、受力，造成筋膜炎，足心疼痛，疼痛指數達5分。

林東亮教導婦人正確步態，足跟先著，再來是足心、到前足，步態放慢，像車輪般轉動，疼痛立刻改善，指數立刻降為3分，再墊上足弓墊走路，支撐足底筋膜及放鬆神經，疼痛指數降到零分。

林東亮表示，足底疼痛除了足部過度使用，有些是脊椎的神經或筋膜，緊繃或壓迫引起，因此必須追本溯源，發出病因，才能改善疼痛。

另一名中年婦人在醫院照顧生病的家人後，覺得走路怪怪的、足底刺痛，自行穿特製鞋墊與鞋子，症狀未改善，就醫發現行走時前足離地延遲甚至會拖地，單側下肢也會麻痛，查發發現腰椎間隙過小，神經壓迫傳導到足部而疼痛，必須復健治療。

林東亮提醒，在跳舞或運動前可先做弓箭步拉筋，後足跟著地，動作維持15秒，再換腳，做3個循環，可伸展大腿、小腿的筋膜；接著再讓後足跟離地，盡量伸展腿部有緊繃感，一樣停15秒，換腳做3個循環，可拉鬆足底筋膜，預防運動時受傷，最後運動後再做一次，可舒緩筋膜。

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