女性健走養生 免日行萬步

2019-05-31

多走不會加分

〔編譯茅毅／綜合報導〕《美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）》二十九日登載的最新研究顯示，女性每天走約四四○○步，死亡率將比走約二七○○步者減少四十一％。然而，儘管走愈多步的確能降低死亡率，但超過約七五○○步後，死亡率並未出現進一步下降跡象，亦即「日行萬步」不會為婦女的健康加更多分。

研究報告第一作者、波士頓布萊根婦女醫院（BWH）預防醫學科流行病學家李意敏（I-Min Lee，譯音）指出，研究人員蒐集一萬六七四一名平均年齡七十二歲的銀髮族女性的健康數據，她們都沒有心血管疾病、癌症等。受試者在臀部穿戴研究級的加速計七天，測量其移動和速度。接著，研究人員追蹤她們平均四．三年，其中五○四人在這段期間內去世。

走4400-7500步就足夠

分析數據後發現，死者中有二七五人平均每日只走不超過二七一八步，此一低活動量的群體，死亡率也最高。反觀日行約四三六三步者，死亡率相較於走不超過二七一八步者銳減四十一％。但李意敏指出，增至約七五○○步時，死亡率似乎呈現平穩狀態，顯示一旦超過這個數字，走路對降低死亡率並無幫助。

研究還發現，走路速度快慢並無影響，真正重要的是走了幾步。但李意敏也強調，其研究僅考慮「死亡率」，並不清楚日行萬步是否可能為健康帶來其他益處，例如更佳的「認知健康」或「日常功能」。李意敏說，前述研究成果也可能適用於同齡的銀髮族男性，但她不確定能否適用於所有年齡層，因為比較年輕的族群每天可能走更多步。

美國南加州大學名譽教授布萊爾（Steven Blair）指出，「不活動」是廿一世紀最大的公共衛生問題，前述研究的最重要發現之一，就是活動強度高低並非重點，「而是我們至少要做一些活動」。

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