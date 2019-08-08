北市薇閣高中指考成績亮眼 10名同班同學齊進台大醫

2019-08-08 22:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學指考分發昨天放榜，台北市私立薇閣高中的成績亮眼，除了知名律師與節目主持人謝震武的女兒謝佳璇確定錄取台灣大學法律系，4名數學資優班學生在此次指考錄取台大醫學系，加上學測先前已申請錄取台大醫的6人，這位10名同班同學繼續在大學當同學。

薇閣高中指出，指考放榜後，該校學生整體錄取台灣大學各系、各大醫學系比率高達50%，錄取台、清、交、成、政大程度以上的國立頂尖大學高達80%；錄取國立大學高達95%。

由於導師徐晏緹所帶領的薇閣數學資優班，其中6人黃詠昀、吳曜宇、周育文、邱楷納、徐凡軒、張立揚在學測申請錄取台大醫學系；指考成績再添4人，包括劉尚姿、莊子逸、連啟豪、蔡孟韜。

薇閣高中進一步指出，該數學資優班臥虎藏龍，包括學測申請以榜首錄取的張立揚、7月20日甫獲國際生物奧林匹亞世界銀牌獎的邱楷納，在國際地理奧林匹亞世界奪得銀牌獎的陳宇浩，蔡子賢則在指考全國二類組考取第3高分。

邱楷納和張立揚深愛生物及化學，曾參加北市及全國生物學科能力競賽，獲得一、二等獎，在國際生物奧林匹亞競賽成為儲備國手及正取國手，更錄取中研院資優人才培育計畫，一起在榮總進行肺腺癌相關研究。

邱楷納說，書本知識能在實驗中驗證，是件令人愉悅的收穫，希望未來能成為醫生科學家，拯救更多為病痛所苦的人。張立揚則表示，他最愛的小提琴一直陪伴著他學習。

學測考取60級分的蔡子賢，第二階段沒能順利通過台大資工的申請後，毅然決然參加指考。蔡子賢說，這一路走來，感謝學校老師同學的幫助與鼓勵，讓他在申請推甄的挫敗中能迅速調整步伐，繼續往前衝。

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