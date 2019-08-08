新竹市焚化廠收費標準調高了！新的4種收費標準出爐

2019-08-08 15:37

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天審議市府環保局所提「代清除處理廢棄物自治條例」修正案，動用表決以16比12，通過國民黨團所提修正版本，共4種收費標準，收費從2000到4500元不等。此次由環保局所提的自治條例修法，主要目的是因應竹市焚化廠已快達使用年限，為延長焚化廠使用壽命，針對外縣市與高熱質廢棄物採「以價制量」方式，提高代處理費，來延長及保障竹市焚化廠的使用。

市議會表決通過的國民黨團修正版本中，將「竹市一般及一般事業廢棄物」與「新竹科學園區」和「外縣市一般及一般事業廢棄物」做區隔，共調高4種收費標準。其中新竹科學園區和外縣市未以高熱質或低熱質廢棄物做區分，採統一收費標準，屬新竹科學園區的廢棄物每公噸4000元、外縣市廢棄物每公噸4500元。另新竹市一般廢棄物與一般事業廢棄物則以低熱質和高熱質區分，每公噸收2000元到3000元不等費用。一般家戶垃圾不受影響。

環保局表示，竹市焚化廠目前每天焚燒的垃圾約689公噸，包括364公噸的一般垃圾及325公噸的一般事業廢棄物，也包括協助焚燒新竹縣150公噸的一般垃圾量。

由於焚化廠已使用18年，再2年就達使用年限，這幾年焚化廠長時間處在高壓運轉狀態，焚化廠的鍋爐熱質偏高，且鍋爐爐管常有破漏情況，環保局除已向中央爭取9億元經費進行焚化廠運轉延役的設備更新經費，也針對多年未調整的「代清除處理廢棄物自治條例」提案修法，希望藉由減少外縣市的一般事業廢棄物和高熱質垃圾的進廠，延長焚化廠的使用壽命。

環保局表示，此次送市議會審議的自治條例，修正內容包括針對外縣市的一般廢棄物和事業廢棄物調高代處理費，也針對市轄含科學園區的一般廢棄物和一般事業廢棄物的高低熱質廢棄物進行調整，其中外縣市部分調高幅度較大，現行為每公噸2500元，修正後調高為每公噸4500元，而市轄一般及事業廢棄物則以高熱質和低熱質的廢棄物為收費標準，調高後每公噸2200元到4000元不等。

由於市議會國民黨團也提出黨團修正版本，並在會議中提修正動議案，在各方意見表達陳述後，議長許修睿以動用表決方式，表決國民黨團所提修正版本，最後以16票同意、12票反對，通過國民黨團的修正版本。

對此，市議會民進黨團則表示，認同環保局針對焚化廠收費多年未調情形，用以價制量方式，延長焚化爐壽命。但應區分高、低熱值的分類標準，進行垃圾減量。

議長許修睿也在會中指出，此自治條例修正通過後，市環保局應在半年後提出修正後實施的效益報告送市議會，讓市議會了解，做為後續可能檢討的參考。

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