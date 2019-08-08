林口、五股及泰山8/12將停水 最長達30小時

2019-08-08 15:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣自來水股份有限公司第二區管理處表示，為辦理「大湳場內送龜山系統機電設備工程-1200mm管線銜接工程」等4項工程，8月12日8時起至8月13日8時止，林口、五股及泰山部分地區共計達24小時停水，另泰山區大科里南林路1~116號因屬管線末端，復水時間將延後6小時，提醒民眾預先儲水備用，停水期間亦設置8個供水點。

停水時間、地區為8月12日8時至8月13日8時（計24小時）：

林口區全區。五股區/福德里登林路83~91-10號、112~114-6號、單號（93~107號）、雙號（116~134-3號）、德音里外寮路。泰山區／大科里全部、黎明里（黎明路、自強路、大科路、大科一路、泰林路三段）及同榮里（犁頭窠）。

而8月12日8時至8月13日14時（計30小時），則是泰山區/大科里（南林路1~116號）。

台水公司表示，停水期間設有8處臨時供水站：林口區佳林路40號前（林口服務所）；林口區仁愛路一段378號前（林口區公所）；林口區竹林路（林口國小大門口）；林口區公園路（麗林國小大門口）；林口區南勢路與南勢四街口（7-11）；林口區自強三路與自強四路口（贊天宮）；林口區麗園一街（麗園郵局）；泰山區黎明路23號（黎明活動中心）。

停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或新北市政府水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水可洽：

免付費專線：1910；第二區管理處：（03）464-3131；林口服務所：（02）2603-1880；龜山服務所：（03）329-4999；桃園服務所：（03）334-6128，停水消息也可上網查詢www.water.gov.tw。

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