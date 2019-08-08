利奇馬海警封閉墾丁海域 南灣「鋼棍謝師傅」勸導竟有人邀合照

2019-08-08 14:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕利奇馬颱風警報發佈，雖然撲向台灣北部而去，但墾丁海域仍依海上颱風警報封閉，日前因持鋼棍阻止外國人違規下水的南灣謝姓海邊巡邏員，上午在海域巡邏勸導時「相當順利」，甚至還有民眾要求合照，謝姓巡邏員低調表示，只是不希望再有家人哭泣的溺水場面發生，大都會採柔性勸導方式。

恆春半島這次雖未直接受到利奇馬颱風影響，但外圍環流在各大海域掀起長浪，包括白砂、小灣、南灣等海域都拉起封鎖線，墾管處海邊巡邏員也不斷勸導觀浪遊客勿冒險接近海灘，日前因為多次「強力」勸導遊客勿冒險下海的南灣謝姓海邊巡邏員，今天執勤則意外成為遊客注目焦點，勸導過程更是「相當順利」。

被當地民眾取名「鋼棍謝師傅」的謝姓巡邏員，3日因為勸導外籍泳客長達4小時，最後還被比中指羞辱，氣憤下持鋼棍驅趕這名外籍遊客上岸，被網友封為正義哥，甚至還有民眾送啤酒到救生站打氣，甚至要求合照留念，但他今天執勤則相當低調，強調不會帶鋼棍執勤，只是網友們在開玩笑。

謝姓巡邏員表示，有時目測的浪況並非想像中的小，不小心就會瞬間被海浪拉到外海，海邊巡邏員的任務是防止這些可能溺水的狀況發生，絕非刻意阻擾大家的玩水興致，希望民眾到海邊戲水注意紅旗及封鎖線警示，也聽從海邊巡邏員勸導，就能避免悲劇一再發生。

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