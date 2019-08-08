不怕胖！台大研究發現減肥最有效的運動是這個……

2019-08-08 12:33

〔記者林惠琴／台北報導〕肥胖遺傳率可達到40%至70%，顯然基因也是致胖重要原因。不過，台大公衛學院今日發表研究指出，發現特定運動可修正肥胖基因的表現，其中，又以慢跑效果最佳，抗胖最有利，成果已刊登於國際期刊《科學公共圖書館˙遺傳學》（PLOS Genetics）上。

台大公衛學院教授郭柏秀說明，有些人怎麼吃都不會胖，有些人則是吃一樣的東西也容易胖，主要問題可能與肥胖體質有關，若與生俱來有較多的肥胖基因，相對發胖機會高，現已發現超過200個肥胖基因，但不是帶有相關基因就會胖，而是與基因協作的過程相關。

台大公衛學院副教授林菀俞表示，研究團隊利用台灣人體生物資料庫中1萬8424名30至70歲成年人全基因體定型資料，搭配由研究人員訪談並記錄的健康相關資訊問卷，再為每位民眾計算出一個基因風險分數，並以身體質量指數、體脂肪、腰圍、臀圍、腰臀比等5大肥胖指標與多種運動的影響進行分析。

林菀俞指出，研究結果發現，每增加一個標準差的基因風險分數，在5大肥胖指標中，均以有慢跑者平均增加幅度最少。以體脂肪為例，每增加一個標準差的基因風險分數，無運動習慣者的體脂肪會增加5.09%，但有慢跑者的體脂肪僅增加3.89%，並且相對於其他運動為增幅最少。

林菀俞指出，研究結果發現的意義代表運動有助於修正肥胖基因的表現，並以慢跑效果最佳，強調慢跑是一項全身性的鍛鍊，慢跑過程中需要手臂搖擺、腿部與足部跑步前進，肩膀與腹部也要參與動作，同時也是一項連續性的活動。不過，除了慢跑以外，爬山、健走、散步、瑜珈、土風舞、國標舞也均有弱化肥胖基因的效果。

台大醫院北護分院院長黃國晉則提到，目前認知肥胖除了與基因有關外，也與生活型態高度相關，因此該研究若可納入飲食、疾病、藥物等其他影響因子，可能會更清楚。

黃國晉提到，建議可一週5次、每次30分鐘運動，進行到有點喘但與對方講話還算清楚的程度即可，而有些肥胖者有心血管疾病風險，提醒可與家庭醫師或心血管相關科別的醫師討論運動處方，不要做太劇烈、可先做低衝擊性的運動，例如以健走、散步等方式取代慢跑。

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