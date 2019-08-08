百貨、量販店未來不供免洗餐具！違規最高罰6000元

2019-08-08 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕為保護環境生態，環保署今（8）日發布公告，規定百貨公司業、購物中心及量販店業，及供消費者現場食用餐飲的場所，不得再提供各類材質免洗餐具，違者最高可處6000新台幣。

環保署今日公告，為推廣自備環保餐具及使用可重複清洗使用之餐具，減少免洗餐具的使用，修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司業、購物中心及量販店業，於其提供餐飲之場所供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具，違反者依廢棄物清理法第51條第3項規定，處新台幣1200~6000元罰款。

環保署表示，另考量營業規模、經營型態及所在區域等實務情形，同時明定由地方主管機關視轄區內情形，蒐整各界意見後，向中央主管機關提報各該業別管制實施日期，並由中央主管機關核准後，另行發布實施。

環保署說明，減塑是國際趨勢，第四屆聯合國環境大會170個與會國誓言在西元2030年前大幅削減免洗塑膠製品，歐盟亦已規劃將於西元2021年限制包含叉子、刀子、勺子、筷子等免洗餐具的使用，G20大阪峰會通過「大阪藍海願景」（Osaka Blue Ocean Vision），就海洋塑膠垃圾問題，達成西元2050年以前削減為零的目標達成協定。

環保署提及，為引導民眾改變習慣，從「不一定需要使用免洗餐具」的內用環境開始管制，逐步引導民眾及業者適應；環保署亦呼籲，除已發布實施縣市之餐飲業者應配合免洗餐具限制使用政策外，其餘餐飲業者亦可主動將內用改為重複清洗之餐具，民眾亦可自備環保餐具，響應環保新生活。

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