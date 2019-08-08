利奇馬來勢洶洶 蘇揆要求中央與地方防颱戒備

2019-08-08 12:39

〔記者李欣芳／台北報導〕利奇馬颱風已轉為強颱，中央氣象局今天上午發布陸上颱風警報。行政院長蘇貞昌上午主持行政院院會時表示，今天下午及明天將是利奇馬颱風影響台灣最明顯的階段，中央已成立災害應變中心，他要特別提醒各有關部會與各級政府務必提高警戒，因應颱風可能夾帶的豪大雨，提前完成各項防颱整備工作。

蘇貞昌說，今天是父親節，先向在座及全國各位辛苦的父親表示敬意。今天同時也是莫拉克風災10週年、921地震20週年的日子。10年前的今天，莫拉克颱風夾帶創紀錄的超大豪雨（超過2500毫米的雨量），幾乎等於1整年的雨量，集中在2天內在南部地區傾瀉而下，造成重大災情。

他表示，發生在1999年的921大地震，同樣造成成千上萬國人死傷、基礎設施嚴重受損，全國經濟損失更是重大。雖然，台灣人民用無比堅韌的勇氣、友善與大愛，從災難中重新站穩腳步，展現最強大的生命力，但也讓國人深刻體會，「人定」不再能「勝天」，我們必須更謙卑的面對大自然。

蘇貞昌指出， 台灣位處地震、風災頻繁地帶，面對極端氣候以及災害發生頻繁化、劇烈化的挑戰，政府必須以最嚴謹的態度，反覆檢討防救災體系還有哪些不足之處，並完備各項災防法規、建立更縝密的防救災作業計畫，同時透過科技精進整體災防能量，擴大公私協力，共同打造韌性國土，讓國人加強防災、離災、減災，並能從各種災害中迅速復原，共創安居樂業的永續家園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法