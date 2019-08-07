屏東演訓士兵疑被紅火蟻KO 1人仍住院觀察

2019-08-07 23:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕三軍聯訓基地近期演訓狀況多，又傳出兩名士兵演訓過程疑遭紅火蟻叮咬送醫，其中一人因過敏反應仍住院觀察，但屏東目前非紅火蟻發生地區，仍有待釐清螞蟻種類；恆春南門醫院指出，遭叮咬患者手被仍浮腫但恢復狀況良好，呼籲民眾戶外活動注意地面蟻穴。

「從沒有被螞蟻咬到這麼劇痛過！」仍躺在病房觀察的阿兵哥心有餘悸向醫院表示，6日晚上在出火陣地周邊演訓收帳棚時，雙手手腕處突然被猛力叮咬，劇痛感覺是人生從未感受過，掀開帳棚底發現有15隻左右的疑似紅火蟻，隨後雙手便不斷腫脹疼痛，只能到就近醫院求助，但屏東仍非紅火蟻發生區，也擔心這是首例發現。

恆春南門醫院副院長李明表示，這名患者到院時左右手腕都有被叮咬痕跡，腫脹已經從手腕直到手臂，叮咬傷口傷口還有輕微蜂窩性組織炎現象，經過投以抗組織胺及類固醇後，第二天僅剩下左手腕腫脹未消退，患者精神及疼痛狀況都恢復正常。

李明指出，夏季蚊蟲螞蟻出沒頻繁，如碰上類似紅火蟻、蜜蜂這類毒性較高的昆蟲叮咬，只要出現嚴重紅腫劇痛，都可能引發嚴重過敏反應，尤其是抵抗力較弱的幼童，如冰敷20分鐘如未改善，最好立即到醫院治療，以免引發嚴重休克昏迷反應。

軍方表示，演訓過程士官兵會有匍匐前進或在土地上操作等狀況演練，難免會有遭蚊蟲叮咬情形，這次疑似紅火蟻或紅螞蟻叮咬的狀況，只有兩名士官兵叮咬嚴重，其中一人就醫擦藥後沒有過敏情況便返回營區，另一人則依醫院只是觀察三天，結訓後將通報相關單位釐清是否為紅火蟻狀況，提醒周邊居民注意。

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