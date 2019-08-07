台灣文獻館獎勵出版文獻書刊 金門獲獎數量全國第一

2019-08-07 20:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天表示，國史館台灣文獻館公布獎勵出版文獻書刊得獎名單，縣文化局有15本出版的書冊獲獎，獲獎數量是全國第1名，比在後方緊追的彰化縣多5本。

文化局表示，台灣文獻館是國家維護與保存台灣相關史政文獻的專責機構，前身為台灣省政府設置的「台灣省文獻委員會」，精省後改為現名並成為國史館唯一的附屬機關。

15本獲得佳作獎的書冊是《族譜金門史研究》、《認識金門小百科－科舉人物篇》、《道範顏馨－五桂聯芳》、《浯島春秋－金門新誌書》、《金門戰役史蹟口述歷史：最前線：大膽夢迴吹角連營》、《馬六甲山王與海王：吳心泉家族史》及金門村史9冊。

文化局指出，「金門村史」套書，前年榮獲文化部政府出版品金鼎獎，連續3年參加國史館台灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」，均榮獲政府推廣性書刊或地方志書的佳作獎，總計3年出版21冊金門村史統統獲獎，成果豐碩。

文化局長許正芳說，縣文化局每年出版的著作高達50、60本，過去兩年，金門在獲獎比例上都高居全國之冠，雖然其他縣市也急起直追，但論及獲獎本數，金門仍高居全國縣市文化局之冠。

許正芳說，文化局出版的每種刊物，都聘請學者專家從內容把關，並重視美學編排設計，質、量上都獲得控管，才能得到評審青睞屢獲肯定，也感謝作者、評審委員及文化局同仁共同努力的成果。

許正芳說，上個月與縣長前往東南亞，拜會馬來西亞、新加坡等多個金門會館，看到南洋金僑都有很濃的原鄉情懷，也看到會館的圖書館收藏縣政府的出版品，十分感動，當場允諾，未來會將文化局出版的類似村史等出版品，定期寄給各地金門會館典藏。

文化局表示，在108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊3項分類的得獎名單分別是：「使用政府預算－學術性書刊」中獲佳作獎的是陳炳容著作的《族譜與金門史研究》，這是1本針對金門族譜、宗族文化、災難史及明清史料等進行鑽研的專書。

「使用政府預算－推廣性書刊」中獲佳作獎有5本，包括楊天厚《認識金門小百科－科舉人物篇》、陳長慶《道範顏馨－五桂聯芳》、古蒙仁《浯島春秋－金門新誌書》、盛崧俊《金門戰役史蹟口述歷史：最前線：大膽夢迴吹角連營》、張姿慧《馬六甲山王與海王：吳心泉家族史》等都獲得佳作獎。

「使用政府預算－地方志書」中獲佳作獎的金門村史9冊包括：黃振良《浯洲鹽鄉~西園．後珩》、 陳麗玉《后宅聚落風華》、楊天厚、林麗寬《金門官澳風華》、葉長茂、陳國興、歐福增《泗湖屐痕》、董水應《金門古崗玉笋傳芳》、陳炳容《固若金湯、雄鎮海門－金門城》、林志斌、洪清漳《烈嶼西方傳奇－佛祖、上帝公庇佑的子民》、王建成《東沙聚落村史－綺麗東鄉-情深話東沙》、何志強《水濱之巔－浦邊》。

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