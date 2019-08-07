應思聰來了！七夕化身白馬王子 林哲熹：最近開始學滑板

2019-08-07 22:03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕演員林哲熹在《我們與惡的距離》中，飾演思覺失調症患者應思聰一角，表現亮眼，今天他穿上一襲白西裝，化身白馬王子，現身桃園電影節記者會。首次擔任影展代言人的林哲熹表示，很開心可以擔任桃園電影節的代言人，表明此次影展他最喜歡「給你最純的滑板人視界」單元，靦腆笑稱「因為自己最近開始學滑板」。

由桃園市文化基金會主辦的第6屆「2019桃園電影節」，今年以「戀曲2019」為主題，將於23日登場，今天舉辦「影展開跑暨台灣獎入圍名單公布記者會」，策展人鄭文堂與影展代言人林哲熹出席活動記者會。

鄭文堂介紹，今年是2019年，所以訂了一個主題叫戀曲2019，主要還是希望可以在電影中找到更多的愛情元素，今年有非常多的單元，有更多次文化參與電影節，他強調，桃園電影節之所以越來越有特色，也是因為有各種單元，各種多元的美。

「這是我第一次，所以我也是很興奮，」首次擔任影展代言人的林哲熹說，很開心能夠擔任桃園電影節代言人，表示非常喜歡這主題，並透露自己去年一直許願可以拍愛情電影。

林哲熹說，這次有很多很棒的單元可以推薦給大家，包括大師講座等，而他最期待的就是滑板單元，因為可以在戶外一起看電影，又有滑板人表演，笑說我最近剛好開始玩滑板，所以對這部分特別的期待。

桃園市文化基金會介紹，「2019桃園電影節」除了競賽作品，共有8大單元，70部優秀電影作品，23日到9月1日進行為期10天的影展活動，將相關電影在中壢SBC星橋國際影城、桃園in89統領影城及國賓影城@八德廣豐新天地三個戲院輪番上映，相關片單及周邊活動可至桃園電影節官網或臉書粉絲頁查詢。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法