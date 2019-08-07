允文允武！ 南一中排球校隊隊員考上台大醫科

2019-08-07 20:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學指定考試分發錄取榜單今（7）日揭曉，南一中排球校隊隊員劉柏漢考上台大醫科，人高馬大的他，運動與課業兼顧。

台南一中應屆畢業生參加考試分發學生326人，錄取台大、成大、清大、交大、政大人數共107人，錄取國立大學240人及私立醫學校系12人共252人，比率達77.3％。

台南一中錄取台大醫學系有2人，劉柏漢是其中一位；身高185公分的他，黝黑高壯身材，也是南一中排球校隊健將。他在大學學測考得不理想，考前最後1個月衝刺「泡」在K書中心，力拚指考，發揮全力以赴的運動精神，終於考上第一志願。

劉柏漢說，每天早上8點出門先運動，然後K館唸到晚上10點才回家，浸在K書中心才能完全專注精神，不被其他事情分心，而他準備考試的訣竅就是勤作題目，網羅各式題型，包括歷年來的考古題，「作到最後，一看到題目就能知道答案了」。

劉柏漢也提醒學弟妹們，除了準備考試，要保持平日運動習慣，才能有好體力與精神奮戰。

劉柏漢出身醫生家庭，未來會選擇哪一科，父母沒有給他壓力。他說，入學就讀後，還有好幾年可以考慮，爸媽將來也會尊重他的決定。

南一中說，今年整體應屆考生升學，包含各入學管道錄取台大、成大、清大、交大、政大，合計佔高三應屆生39.1％。此外，有17人就讀軍校，也有學生申請國外大學，錄取紐約大學（阿不達比校區）、德州農工大學、維吉尼亞理工學院、香港科技大學等海外知名大學。

南一中校長廖財固說，祝福所有畢業生在下一個人生旅程都能設定自己的目標，勤奮踏實向上，充實而愉快的展現生命力。

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