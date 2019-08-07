C肝防治有成！ 高雄桃源成全台首個微根治區域

2019-08-07 21:46

〔記者林惠琴／台北報導〕我國力拚2025年根除C型肝炎，今年更全面開放健保給付昂貴但治癒率佳的C肝口服新藥，目前在過去民眾接受C肝治療普遍相對低落的原住民鄉初見成果，高雄市桃源區已率先達成篩檢率超過99％、治療率超過95％的成效，成為全台第一個微根治C肝區域。

衛福部去年8月起推動「山地型原鄉C肝完治試辦計畫」，優先於嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區、花蓮縣秀林鄉與卓溪鄉等4個原鄉發展在地篩檢與在地治療一條龍式防治模式。

高雄醫學大學醫學系內科學教授戴嘉言表示，以往曾有對高雄市桃源區500位居民篩檢的結果顯示，C肝盛行率高達21.6％，是全台平均盛行率的7.2倍。而當地居民對疾病認知率不高，僅約10％患者知道自己罹患C肝，可能與當地醫療資源不充足、交通不便有關。

不過，戴嘉言強調，在完治試辦計畫推行下，台灣肝臟學術文教基金會與當地衛生所、高雄醫學大學附設醫院合作，以地毯式篩檢，鎖定30歲以上常住居民進行抽血檢查，截止今年7月底，桃源區35至75歲在籍常住人口數約1073人，1067人參與篩檢，篩檢率達99.4％；需要治療72人中已有69人接受治療，治療率高達95.8％。

衛福部長陳時中指出，其他像是嘉義縣阿里山鄉期中成果也有30歲以上篩檢率96.5％、治療率90.5％；花蓮縣秀林鄉則是篩檢率54％、治療率32.5％，卓溪鄉為篩檢率78.6％、治療率67.7％。

肝膽胰臟內科權威、高雄醫學大學副校長余明隆說明，當診斷率達90％、治療率達80％，符合世界衛生組織「微根除」定義時，可望減少C肝死亡率65％，每年新診斷患者也減少90％。

今年76歲的C肝患者楊德雄，2年前檢查發現C肝，肝指數偏高並合併肝纖維化第3期。他就提到，聽到確診消息時十分震驚，因為C肝新藥很貴，原本「看破了」，不想花這筆錢，結果後來健保就給付了，吃了2個月病也好了，很感謝醫療團隊與政府德政。

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