「尤振仲條款」最快10月上路 鐵路駕駛吸毒就廢照

2019-08-07 22:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵去年發生普悠瑪翻車事故，導致18死、逾200傷。本報獨家報導，檢警小組調閱病歷資料時，發現司機員尤振仲有吸食安非他命紀錄，雖然與事故發生無關聯，不過後續發現長官二線支援一線長官，每年尿液抽檢多不會被檢驗，讓各界正視鐵路駕駛吸毒問題。台鐵隨即全面對駕駛進行毒品檢驗，交通部今天也預告修法，明訂藥物成癮檢驗至少要包含嗎啡、安非他命等兩項目，且只要驗出施用毒品，經確認後就會廢止其駕駛執照，最快10月底前實施。

交通部鐵道局說，現行規定確實沒有明確規範有吸毒需要廢除駕駛執照，不過在普悠瑪事故後，有發現法規方面不足的地方，就陸續進行修正與調整；這次修正「國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則」第18條，增訂駕駛人員如有施用毒品情形，應廢止其駕駛執照。規定上路後，只要檢驗發現駕駛人員有毒品反應時，會先暫停其職務，後續進行複驗，沒有問題就會恢復其職務，若確定有施用毒品，就持續停止其駕駛工作，並依規定廢止其駕駛執照。

現行規定軌道營運駕駛，每年要針對25％人員進行抽驗，只要連續2年陽性反應檢出率低於1％，隔年抽檢率就能降低至10％。鐵道局指出，普悠瑪事故後，發現尤振仲有施用安非他命紀錄，台鐵局隨即針對所有行車人員進行全面檢驗，今年度同樣是針對所有人員進行檢驗，不過明年度檢驗計畫，是否還要維持全員檢驗，將視其預算額度，於今年底提報計畫。

交通部目前正針對尤振仲進行廢照行政作業，主要是以過彎未依規定減速導致發生重大事故為由，後續待行政程序完成後，就會將行政處分書送交尤振仲手上，收到處分書當天廢照處分就會生效。

另外，這次法規修正也一併增訂車輛調動機駕駛執照，及新增其技能檢定項目規定，相關檢定項目與車輛基地內駕駛人員相同。鐵道局說，因為台鐵局部分車站有調動機駕駛，駕駛調動機偶爾會行駛到列車正線上，與客運列車路線重疊，因此，要求其駕駛須通過適性測驗、技能檢定、體能檢查等。

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