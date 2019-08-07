指考放榜 彰女81人錄取台清交成、6醫科3牙醫

2019-08-07 21:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學考試入學分發管道今天放榜，國立彰化女中錄取台大、清大、成大、交大共81人，考上醫學系6人、牙醫系3人，其中，錄取台大牙醫系的潘冠綺，學測失利，指考逆轉勝，如願圓了想當牙醫師的志願。

潘冠綺學測失利，再拚指考，憑藉國中唸美術班練就繪畫專長和美學素養，以及國中矯正牙齒的就醫經驗，以及嚮往牙醫師工作和生活品質兼顧，捨台大醫公費生，選擇台北醫學大學牙醫系。

國中和高中都同班的3位彰女考生，郭映彤考上台大職治系、張芳語台大農經、羅妤意台大獸醫，3人都上了台大，相約大學再當室友，相互照顧。

校長陳香妘指出，指考的題目和難度會比學測更具挑戰，想再拚指考要很毅力，今年指考名額少，重考生也很多，尤其是醫學系，很多都是重考生，2考、3考的都有，應屆畢業生可以考上，其實很不容易，更值得嘉許與肯定。

彰女錄取頂尖國立大學，19人台大、20人清大、12人交大、30人成大，而醫學系6人各是林穎彤台北醫、邱琪驊台北醫、賴以珊中國醫、阮珏渝長庚醫、劉幸惠輔仁醫、丁詠婕馬偕醫，3人牙醫學系各是潘冠綺台北醫、王喻萱台大醫、陳靖昀國防醫。

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