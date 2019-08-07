修修臉！逾半世紀地標彰化火車站「拉皮」 1年後變這樣…

2019-08-07 22:11

〔記者湯世名／彰化報導〕興建於1960年的彰化火車站，曾是彰化市最醒目的地標之一，滿載著無數旅人的記憶，卻也因火車站老舊年久失修，鐵路局決定為它「修修臉」，最近整個站體被工程帷幕包覆，展開拉皮重修工程，讓往來的旅客側目。彰化站長邵宏松表示，站體拉皮重修工期預計1年，完工後將煥然一新，為民眾帶來全新的視覺感受，敬請大家拭目以待。

最近往來彰化火車站的旅客與彰化市民，都對彰化火車站站體被帷幕包覆感到好奇，帷幕裏頭不時傳來敲敲打打的聲響，工人進進出出，相當忙碌。

彰化火車站長邵宏松表示，該站「站齡」已高達59年，明年即將滿60年，數十年來可說幾乎沒有整修過，這段時間內只有過電梯新增工程。整個站體因年久失修，出現諸多問題，因此決定大刀闊斧拉皮重修。

全部工程除了有主要的車站門面拉皮，另還包括旅客候車大廳、驗票進出口處、公廁等，由於適逢暑假期間，往來彰化火車站的旅客人數眾多，因此先從車站門面、廁所展開，比較不會影響旅客進出動線，另放置流動廁所。9月暑假過後，再繼續進行其餘工程，預計全部工程於明年6月完工。

不過暑假過後的候車大廳、驗票進出口處等工程，站方預料屆時恐將造成旅客進站、出站的動線凌亂，因此也已規劃動用更多人力指揮疏導，盼能將旅客搭車的不便降至最低。

邵宏松說，未來火車站拉皮重修工程完工後，整個車站動線將規劃得更為流暢，站體大門「彰化車站」4個大字字體則會有稍微變化，電子時鐘也會更換造型，並在站前增設夜間投射燈光，不僅讓「彰化車站」4個大字於夜晚一目瞭然，還增添美觀氣氛。整個車站完工後將煥然一新，為民眾帶來全新的觀感，敬請大家拭目以待。

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