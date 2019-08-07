有沒有這麼神！校排「倒數百大」 指考拚上台大

2019-08-07 18:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕有沒有這麼神！她曾是全校700餘名高三生中，成績倒數95名的學生，今指考放榜，她拚上台大。

台中女中學生陳昕考進女中後，高一、高二瘋校刊社事務，全心當文青，班上41人中她的成績總是倒數2、3名墊底的那幾個，全校717人中更是倒數95名，老要趕回家搶先攔截成績單以免被家長看到；高三起收心的她，利用暑假急起直追補2年的學習空白，高三第1次段考就拚進校排「前」百大，今日指考放榜，她更成中女中今年升學表現最強黑馬，拚成台大日文系新鮮人。

陳昕其實擁有學習實力，3年前以國中會考成績5A9+的佳績成女中人，因喜愛閱讀入學後加入校刊社，高一、高二時期校刊社幾成她的高中生活重心，忙校刊編採寫，還曾突發奇想花1個月設計專屬女中人的T恤，本想自己穿著，成品意外大受歡迎，竟吸引2千餘人搶訂，過得超精彩。

陳昕開心享受文青風的高中生活代價是「都沒有在讀書」，大小考試總隨緣上場，化學、物理都曾被當，她的高一、高二成績在班上總是墊底，甚至全校700餘人中也總是校排「倒數百大」，陳昕還是無怨無悔經營文青風的高中生活，只是每到學校寄成績單的時刻，總是搶在家人回家前攔截成績單，媽媽高中3年未曾看過她的成績單。

高二下學期時，陳昕的班導找她深談鼓勵，讓陳昕高三起決定重新振作，利用升高三的暑假紮實把高一、高二的進度重新讀過，陳昕說，高一、高二時，她雖沒有讀書，但上課總是全神貫注聽課，「因為她沒時間讀書」，幸好過去上課夠認真，複習過程讓她很快抓到要領，高三第一次段考，她就考到班上前10名、校排前百大的佳績。

陳昕持續進步，原本學測前已進步到校排前40名的佳績，以為升學沒問題下，讓她心情大放鬆，學測竟踢鐵板，只好再拚指考，陳昕認真重讀課本，每唸完一個章節就練寫題目，把每一題都搞懂，除了正確的選項外，會另在錯的選項標註不能選填的原因，指考前1個月再製作訂正本，完全掌握、重整曾經錯過的觀念。

結果指考她成功衝出佳績，今日放榜她考上台大日文系，成為今年女中升學最強黑馬。

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