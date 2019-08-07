鬼月忌嫁娶？七夕情人節登記結婚 他們喜洋洋

2019-08-07 19:07

〔記者何玉華／新北報導〕今天是七夕情人節，每年都有許多新人選在這天結婚，雖然今年七夕遇上農民曆忌嫁娶，仍有不少新人不避諱選在今天登記結婚，新北市各戶所也應景打造特色結婚專區，致贈結婚紀念小物祝福新人；民政局統計至下午4點，已有29對登記結婚。

民政局戶政科長顏耀明說，近年許多人喜歡以特殊或諧音的日子作為結婚紀念日，包括西洋情人節、諧音「我愛你」的5月20日、農曆七夕情人節及光棍節等；其中，七夕情人節因逢傳統民俗「鬼月」避諱婚嫁，結婚人數向來不多，唯獨去年七夕恰好是農民曆宜嫁娶日，有71對新人登記結婚，堪稱創紀錄。

在永和戶所登記的新人洪小姐說，老公曾在七夕情人節送她滿滿一整箱的禮物，每件禮物都藏有一張小卡片，每張卡片組合起來是一句愛的誓言：「往後我會陪你一輩子」，讓她決定與吳先生攜手相伴一輩子，並選在對他們深具意義的七夕登記結婚。

新店戶所則有對新人被認出女方是知名的旅遊部落客Jamie，Jamie跟老公周周是從網路開始認識，兩人都喜歡登山而有許多共同話題，七夕是兩人交往一周年的日子，看好早上7點到9點的吉時登記結婚。

顏耀明說，今年碰到農民曆忌嫁娶日，登記結婚的新人大幅減少；不過，各戶所還是因應七夕，打造浪漫的結婚拍照專區，永和戶所搭鵲橋，配上喜鵲造型彩色汽球，還送新人喜鵲調味罐，寓意婚姻的酸甜苦辣。

林口戶所手工繪製3D愛琴海壁畫作為打卡專區，還有1000克拉大鑽戒道具、捧花等配件供拍照；中和戶所DIY「幸福扭蛋機」，扭蛋內有祝福七夕的「幸福靈籤」，讓新人充滿驚喜感。

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