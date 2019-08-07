連學者都來拍！ 七夕拜拜「教科書等級」經典畫面大公開

2019-08-07 19:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是堅持傳統！彰化鹿港「保真壇」是道長世家，每年七夕拜拜都吸引許多學者專程來拍照紀錄，因為堅持手作的七娘媽亭、油飯、麻油雞酒、胭脂水粉的傳統，被奉為是「教科書等級」的經典拜拜。

鹿港「保真壇」目前由施宣熹、施迺宣接棒，鹿港地區許多重要祭典都是由「保真壇」擔任道長，而施家對於傳統節慶拜拜也非常慎重，近年來已成為文史專家紀錄必到之處。

施迺宣說，早年施家拜「七娘媽」所用的「七娘媽亭」，都是自家綁細竹篾，再糊紙，不只是手工製作，還是出自施家子孫之手，近年來才改為直接購買手工版，不再自己動手做。

施迺宣指出，七夕拜「七娘媽」就遵照傳統準備油飯、麻油雞酒與「糖粿」，「糖粿」就是湯圓捏個凹痕，代表裝著織女的眼淚；其餘有龍眼等當季水果，還有三牲、芋頭與蓮藕。

為了讓「七娘媽」能夠「妝水水」，也會準備鏡子與化妝品，並獻上圓仔花與雞冠花。施迺宣說，遵循古法的同時，也有跟著時代稍作改變，以往供桌上的油飯、糖粿、雞酒碗數比較多，如今也跟著家戶人口來下修；還有以往拜「床母」會真的在床旁拜拜，如今也把「床母」請到供桌來拜，避免在臥室內點香，拜完後再把「床母」請回去。

今年也有不少文史界的專家學者專程到「保真壇」來拍照紀錄拜七娘媽，施迺宣也會請文史人士一起拜拜，施迺宣說，七娘媽是婦女、小孩的守護神，人人都可以拜！

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