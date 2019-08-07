脫絭、鑽七娘媽亭 340多名學生「做16歲」轉大人

2019-08-07 18:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕脫絭、鑽七娘媽亭、北港朝天宮住持法師賜福灑淨，笨港文教基金會今天為340餘名學生在北港朝天宮舉辦成年禮，慶祝他們16歲「轉大人」，讓孩子意識到已成年，該開始「為自己負責」。

每年七夕，北港朝天宮配合成年禮，都會在廟前搭設七娘媽亭，供奉圓仔花、雞冠花等鮮花及胭脂、雞酒、菓品、麵點、紅龜粿等供品。

今天340餘名年滿16歲的學齊聚一堂慶祝「轉大人」，首先由北港朝天宮住持法師誦經、灑淨、朗讀疏文稟告上天後祈求賜福參加成年禮的莘莘學子。

隨即學生分男女兩排鑽過七娘媽亭，分別由雲林縣長張麗善及北港鎮長蕭永義為他取下象徵成長的「絭」，代表「脫絭」轉大人，張麗善等人並祝福學生長大成人，要為自己負責，更希望他們能在雲林成家立業。

活動中，學生們還向父母親行三叩禮，奉上孝親桃，感謝父母養育之恩，不少孩子還緊緊擁抱母親，感動全場。

笨港媽祖文教基金會董事長謝奇峰說，道教信仰中，七娘媽是生育守護兒童的女神，也有人說就是「註生娘娘」，傳說有36婆姐（鳥母）代為照護，古以銅錢或鎖片串掛嬰兒身上，滿16歲時由父母或尊長在七夕舉行「出鳥母宮」儀式後取下即稱「脫絭」，代表羽翼已成，可獨當一面。

謝奇峰說，成年禮是台灣社會古傳儀禮，民間俗稱「做16歲」又稱「脫絭」，希望透過這些成年禮儀式，倡導孩子樹立優良的品德教育，明白家庭、群我、社會的互構，別具意義。

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