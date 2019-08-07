高一都在混「高二才覺悟」 宜中沈宏軒錄取台大生工系

2019-08-07 17:07

〔記者游明金／宜蘭報導〕大學指考放榜，國立宜蘭高中錄取率82％，共7人錄取台大。其中，錄取台大生物環境系統工程學系的沈宏軒說，高一都在「混」，認識一群「狐群狗黨」，高二才覺悟認真念書，除了課本，更喜歡看課外讀物，商業理財、人際關係協商都是他的興趣。

宜中今年參加指考人數289人，錄取237人，指考錄取率82％；錄取台大7人，分別是生物環境系統工程學系沈宏軒、經濟學系陳彥龍、護理學系黃詠萱、電機工程學系吳子靖、機械工程學系林育靖、植物病理與微生物學系林昱辰、物理學系鄒鎮磊。

沈宏軒說，會選擇生物環境系統工程學系，主要是之前學長有來分享，親戚也在做類似行業，都有受到影響，以後希望走環境評估領域，開公司承接環署案子。

錄取護理學系的黃詠萱，從國中就喜歡生物與化學，對人體相關方面也有興趣，她也是校刊副社長、學生自治會副會長，她說，社團可增加人的互動，培養辦活動能力，對於未來還是會去探索或出國等，會再考慮看看，不急著做決定。

另外，林鴻逸錄取成大資工，對程式有興趣，一直練習寫程式也參加比賽；但學測考52級分，交大、成大資工兩學校都差一名未能錄取，這次總算如願以償；林鴻逸也是魔術高手，他說，魔術對社交很有用，可作為人際關係互動橋樑。

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