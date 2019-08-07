改用「壬酸製劑」 草莓田除草毒性低還能殺病蟲害

2019-08-07 18:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉素來有「草莓王國」美名，苗栗區農改場已研發新品種戀香預計年底上市。但栽培期間容易受病蟲害困擾，如何清除雜草也讓農民頭痛，苗栗區農業改良場今天示範新的「壬酸製劑」，對環境毒性更低也能殺除病蟲害，繼續為大湖草莓產業推動升級。

苗栗區農業改良場於大湖鄉富興村辦公處舉辦「草莓田雜草綜合管理示範觀摩會」，苗栗區農改場表示，雜草過多會影響草莓發育，畢竟雜草蔓生草莓生長空間就會受限，所以如何有效協助果農除草，也是農改場的目標。

草莓屬於旱作水果，草莓產業經長期發展，已有相當規模，栽種面積超過400公頃。由於目前果農多依賴除草劑，農改場先於示範田區利用栽培前期湛水（水位控制）21天，藉由水旱交替大大改變雜草生育環境，可有效抑制雜草生存，更能殺死潛伏土壤中的病原菌與休眠害蟲。

農改場也拿出「壬酸製劑」，強調酸屬於速效、非選擇性、接觸型殺草劑，對環境中鳥類及蜜蜂毒性低，且對初萌芽2-4葉的雜草防除效果最佳，噴後1-5日內乾枯死亡。

苗栗農改場6年前起，著手改良出更大、更甜、更易栽培的草莓新品種「戀香」。農改場盧美君表示，目前豐香使用已超過30年，因氣候變遷，種苗生產難度增加，最嚴重的損害發生在2016年，造成種苗缺口400萬株，估計損失產值超過2.5億元。

之前農糧署北區分署也曾在大湖鄉推動輪作薏苡，由於薏苡屬於水作作物，如同水稻一般需要引進大量灌溉用水進入田間，可以改變病菌所處環境，病菌存在於土壤中，若於9月、10月份栽種期間遇到炎熱天氣，容易導致草莓發病，使得草莓因而死亡，輪作後有效改善狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法