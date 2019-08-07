精誠「雙妹」學測失利 指考拚回台大、政大

2019-08-07 16:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學指考考試分發入學管道今天放榜，全國錄取率81.29％，創下分發管道自2004年至今16年來新低紀錄，名額減少對應屆生不利，彰化縣私立精誠中學考生蔡芷琦、賴彥均學測失利，但用指考再拚回，分別錄取台灣大學人類學系、政治大學阿拉伯語文學系。

賴彥均學測因數學只考7級分，總級分48級分，由於「只剩指考一條路」，也相信自己可以考得更好，寒假結束就決定拚指考，考前她重新複習學測1、2年級的內容，3年級教材跟著老師進度唸，甚至超越老師進度，期間把原本假日跟死黨出遊的時間，改到圖書館埋首於書本，努力加上毅力，今天指考放榜，她以496.25分，錄取政大。

家住台中大肚區的蔡芷琦，英文多益975分（滿分990分），已通過英文中高級複試口試檢定，英文好，可是學測英文出槌，沒有拿到滿級分，考了14級分，總級分52級，無緣台大，她再拚指考，英文超越全國頂標，考了91.5分，她以選校為優先，錄取台大人類學系。

校長郭伯嘉指出，學校連續3年來年年各有3人錄取台大醫，這是好現象，公立醫科也有9人，全部醫科共19人，與去年相同，今年國立大學錄取205人，與去年206人相近，今年指考不利於在校生，原因在於學測新制弄亂了整個秩序，學校今年可以維持去年水準，算是不錯！

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