10度徒步環台撿垃圾 73歲台灣阿甘：對這塊土地永遠忠誠

2019-08-07 16:46

〔記者方志賢／高雄報導〕73歲「台灣阿甘」林明德將在明天父親節，從高雄啟動第10度環台行腳撿垃圾，20年來他走遍全國369個鄉鎮市區及大小離島，行程超過3萬公里，這次從左營海軍陸戰隊出發，就是取其「永遠忠誠」的精神，盼全民對台灣這片土地也能「永遠忠誠」。

「台灣阿甘」林明德今天上午搭高鐵南下高雄，出左營高鐵站後，雙腳踩在陶土上，取自己的「足跡」，託人拿回台北窯燒，2個月後環台結束，再最後展示。

他說，過去9度徒步環台撿垃圾，曾獲李登輝、陳水扁及馬英九3位前後任總統接見，並把環台行腳的「足跡」送給總統做紀念。

林明德說，第1次環台是1998年10月8日，至今20多年，這次從左營海軍陸戰隊指揮部出發，取海陸「永遠忠誠」的精神，希望大家對台灣這塊土地要「永遠忠誠」，尤其是對大地母親，因為大地母親生長萬物來孕育我們，但大家有時會忘記腳踩的大地是永恆的母親，因此要常抱感恩的心。

林明德說，去年雖然小中風，所幸未影響四肢行動，但他有使命感，趁身體還走得動，毅然決然再出發，他已73歲了，只要還能呼吸，還會繼續前進！

林明德說，他還有2個願望未完成，一是國慶日不要再放煙火，第二不要放天燈，但迄今煙火愈放愈多，台北平溪每年仍放上萬個天燈，在先進國家把東西放到天空會被重罰，因為會造成天然災害，很多民俗活動可以改正，地球環境惡化嚴重，受害的還是人類。

林明德明天上午10點從左營海陸出發，國際獅子會的朋友陪他走到愛河，距離約6公里，後天搭機到澎湖，接著還要到金門，預定以2個月時間，在10月8日完成環台挑戰。

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