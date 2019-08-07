花蓮老字號石材企業 異業轉型拚地方創生

2019-08-07 15:32

［記者王峻祺／花蓮報導］以石材起家的老字號企業光隆集團，立足花蓮超過半世紀，在2次轉型下，事業版圖跨足海洋深層水及博物館，如今在經濟部中小企業處的輔導下，力拚第3次轉型，闢千坪空間配合政府地方創生計畫，媒合在地商家共創花蓮觀光商機。

由經濟部中小企業處主辦、工業技術研究院管理的「山海迴廊」計畫，主要選址在光隆創新園區內，推動花蓮中小企業城鄉創生轉型輔導計畫，透過光隆博物館為營運平台，結合在地觀光資源，行銷花蓮石材、農特產及文創商品。

計畫主持人、光隆企業副總經理曾俞翔說，創生計畫主要在創造北花蓮產業的獨特性與優勢，以旅遊路線異業串聯為核心，透過遊程安排、票券連結及住宿與地方農特產的推薦等，邀約有設計、創新服務及文創想法的業者進駐參與。

他說，北花蓮觀光整合計畫，將園區設定為觀光產業連結的平台與銷售櫥窗，目前千坪面積共分山、海系列，分別以石材、海洋打造主題特色，現階段吸引逾5家業者進駐，預計在中央的輔導協助下，會有更多夥伴願意串聯資源，強化據點的產業服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法