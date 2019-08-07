情人節連著父親節 陳明文、蔡易餘邀女民代唱歌獻祝福

2019-08-07 15:56

［記者林宜樟／嘉義報導］今天是七夕情人節，明天是父親節，嘉義縣山、海區立委陳明文、蔡易餘，今天在選在下午13點14分（代表一生一世）同時間在臉書貼出影片，並邀請嘉義縣議員林緗亭、劉雅文，水上鄉代陸怡蓁，大林鎮代張伊芊參加無差別父親節歌唱大賽，獻聲唱歌，陳明文、蔡易餘表示，誰的歌聲好聽，就交給鄉親來評分。

陳明文、蔡易餘昨天在官方LINE帳號推出「製作賀卡傳情活動」，加入好友後可透過系統填上資料，自行製作情人節、父親節賀卡，轉傳給想祝福的對象，積極搶攻網路市場。

影片第一位登場的是蔡易餘，影片主持人笑說，蔡因為太忙所以單身，他馬上回說「你怎麼知道我沒有」，隨後選起伍佰經典名歌「愛你一萬年」，但中間一度忘詞超尷尬，只好跳到副歌完成任務。

陳明文則高唱一支小雨傘，他說，爸爸責任非常重大，現在感同身受爸爸們的辛苦，祝福父親節快樂，對於今年還是單身的朋友，希望大家對自己好一點。

陳明文已結婚生子，張伊芊將於10月出嫁，其餘4人還是單身，林緗亭說，情人有好幾個，唯一一個不能挑的情人是阿爸，因此決定選余天老歌「九月九的酒」獻唱給爸爸，並送上蔡易餘痠痛貼布，慰勞辛苦。

水上鄉民代表陸怡蓁說，服務選民太忙，沒時間交男朋友，以「心花開」這首歌，唱出心裡的渴望，展現出陽光活潑的一面。

劉雅文苦笑說，自己沒有情人，主持人說「強顏歡笑下是一顆寂寞的心」，笑翻全場；張伊芊則說，今天是單身沒有情人，只有爸爸，兩人分別唱了劉德華的世界第一等及梁文音的三個願望，祝福老爸父親節快樂。

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