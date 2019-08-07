癮君子注意！356處公車站候車亭列禁菸區 桃市11月開罰

2019-08-07 15:52

［記者陳恩惠／桃園報導］癮君子注意！為營造無菸環境，桃園市今年5月起，公告實施全市356處具有屋簷的公車站候車亭全面禁菸，半年宣導期過後，11月1日起民眾在公車站候車亭吸菸，將依菸害防制法規定，最高可處新臺幣1萬元罰鍰，提醒癮君子吸菸者切勿違規，以免受罰。

衛生局表示，自今年5月起，動員衛生局（所）稽查人員及志工們不定期巡查全市的公車站候車亭並宣導禁菸訊息，目前已在356處候車亭張貼「禁菸標示」，同時利用電子看板、網路宣導及公車車體廣告刊登禁菸訊息。

由衛生局設計、全國首創「禁菸娃娃」狻猊及桃樂斯，也與稽查人員一同發送宣導單張並利用大聲公宣導，現場候車民眾對於候車亭禁菸的政策相當贊同，紛紛表示「等車時不用再聞到二手菸味，真的很棒！」

衛生局長王文彥說，根據統計，桃市成人室外公共場所二手菸暴露率由102年54.8%降至107年44.3%，雖低於全國107年45.6%，為持續加強菸害防制及減少二手菸危害，103年宣導327處無菸公園及106年起陸續公告281處高中職以下學校周邊人行道，33處行政機關周邊、6處廟宇為禁菸環境，今年更增加公告設有屋簷之公車站候車亭356處為無菸候車站，逐步營造無菸環境，減少民眾於室外公共場所二手菸危害。

衛生局提醒，吸菸危害健康，會造成肺部及心血管疾病，也危害身邊家人，鼓勵有吸菸習慣的民眾利用桃市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線0800-636363，尋求專人協助。

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