大學指考放榜了！實驗中學九成上國立大學及醫學系

2019-08-07 15:15

［記者洪美秀／新竹報導］ 108年度大學指考成績今天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，其中實驗中學上國立大學及醫學系的學生高達9成，今年有20人錄取醫學系。而新竹高中與新竹女中也有超過7成學生錄取國立大學，另有學生選擇海外念大學，竹中學生郭東穎是該校近百年首位進哈佛大學大學部就讀，高中生展開大學新鮮人的學習，是給爸爸最棒的父親節禮物。

實驗中學今年指考成績台大13人、清大8人、交大4人、成大12人、政大7人，三類榜首王偉鈞考上台大醫學系，二類榜首羅章元錄取台大資工系，一類榜首王亭雲錄取台大法律財經法學組，今年學測加指考，國立大學總人數138人， 醫學系20人，光是台大醫學系就有5人，國立大學及醫學系比例超過9成，成績亮眼。

新竹高中今年大學個人申請與指考成績結果，台大67人，清大79人，交大48人、成大64人，政大20人，醫學系及牙醫系、中醫系共12人，含台大醫學系兩人，國立大學比例達73％；另有11人錄取海外大學（包括郭東穎錄取美國哈佛大學及有到中國浙江大學、上海交通大學、香港大學、瑞士蘇黎士大學、法國凡爾賽音樂學院、德國漢堡音樂戲劇大學就讀），另台清交成政人數較去年增加45人。

而新竹女中今年的表現同樣亮眼，台大60人、清大79人、交大33人、成大35人、政大43人，醫學系8人（陽明醫、台北醫、中山醫、中國醫中醫甲組）和牙醫系3人、獸醫系5人等，有76%學生錄取國立大學，更有學生到國外念大學。其中指考第一類組榜首王暄琇如願錄取台大法律系司法組，希望未來從事律師或司法官，為弱勢發聲。

而新竹市建功高中今年錄取台清交師政成等頂尖大學的比例有3成，更有5成以上錄取國立大學，其中參加指考有2名6年的建功寶寶黃怡婕如願拚上台大，吳君潔則錄取交大。

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