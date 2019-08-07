妙齡女暴牙致下顎歪斜 靠顳顎關節治療改善

2019-08-07 15:19

〔記者蔡思培／台北報導〕一名20歲王小姐因顱顎顏面異常而有牙齒排列不整，嘴巴無法緊閉、有咬合不良等狀況，造成進食上的困擾，甚至還出現下顎骨後縮壓迫到呼吸道，有睡眠呼吸中止問題。所幸在接受顳顎關節治療後，咬合、睡眠中止問題都有改善。

萬芳醫院口腔顎面外科主治醫師姜厚任說，王小姐因暴牙導致下顎後縮且歪斜、前牙開咬，還有上呼吸道狹窄問題，因此為她進行齒列矯正治療，重建顳顎關節，並同時實施正顎手術。

姜厚任指出，顳顎障礙是由許多咀嚼系統問題集結而成，建議初期以藥物、飲食調整、咬合板等非侵入性且可逆方式治療，約有8至9成的患者可減緩症狀或恢復。若保守治療後仍有持續關節疼痛，則考慮使用關節沖洗、玻尿酸注射、微創顳顎關節內視鏡手術等微創治療，合併有嚴重咬合問題或顎顏面發育異常患者，可考慮接受齒列矯正或正顎手術治療。

萬芳醫院牙科部主任李勝揚指出，顳顎障礙患者因疾病嚴重度不同，可考慮不同的治療方案，由於牙齒年齡與骨骼生長發育有個人差異化，處理時機也不同，建議家長每年固定帶小孩至牙科檢查牙齒狀況。8至14歲是早期或全口齒顎矯正的重要觀察與治療期，若有矯正需求可把握時間儘早評估。若因為顏面不對稱、歪斜、戽斗等情況想合併接受正顎手術，則建議尋求專業評估且待骨骼發育成熟後再接受治療，以免受發育影響造成復發。

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