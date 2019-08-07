從動漫找到人生目標！ 他進台大醫最大心願是這個…

2019-08-07 15:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕動漫迷給人不愛唸書的刻板印象，不過，彰化私立精誠中學學生林晏禾，是日本動漫偶像團體Aqours的死忠粉絲，標準動漫迷，他經由指考考上國立台灣大學醫學系，進入全國第一學府最大的心願，希望可以結交到志同道合，跟他一樣喜歡動漫的朋友。

林晏禾的父母都是藥劑師，從小對醫藥業就不陌生，這也是讓他想當醫生的動機，準備考試過程中，更藉由看動漫、聽動漫演唱會紓解課業壓力。

「我要有大學唸，指考是最後的退路，我也不想再浪費1年重考！」林晏禾道出學測失利，差1級分就能滿級分，為了築行醫夢，只能選擇再拚指考，拚了4個多月，捨棄看最愛的動漫影片、聽音樂會，犧牲參加Aqours的動漫活動，埋首於書本，今天指考放榜，他以5科原始總分460.3分錄取台大醫科前15名之內。

高分上榜，林晏禾難掩興奮純真的真性情，受訪時，他特別帶了LoveLive！Sunshine！！動漫角色的法披服飾和花丸徽章亮相，用成績平反一般人對動漫迷的偏見和刻板印象，他說，今年「LoveLive！Sunshine！！」團體活動特別多，為了準備學測和指考，他一度怨恨自己為什麼不要早1年出生，偏偏在這1年而無法參加，雖然怨歸怨，最後還是要是面對現實，接受考試挑戰，幸好，犧牲娛樂是值得的，如願考上台大醫，若沒上就慘了！

精誠中學今年有3人錄取台大醫，除了林晏禾之外，還有施家揚、許博堯，全校共19人錄取醫學系，人數跟去年相同。

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