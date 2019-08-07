颱風「利奇馬」來勢洶洶 台水提醒民眾儲水備用

2019-08-07 14:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕中颱「利奇馬」即將侵台，為免降暴雨造成原水濁度過高而停水，台灣自然水公司提醒民眾，應該提早儲水備用，並配合節約用水。

台水表示，為防豪雨造成原水濁度過高及停電影響供水穩定，各淨水場雖已加強戒備，但仍呼籲戶及早儲水備用，並配合節約用水。颱風期間用戶如有供水問題，請撥打客服服務專線1910。

若遇停水情形時，台水說，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。並請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用導致水質遭受污染。

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