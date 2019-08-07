現代媒人難啊！ 女生想要台清交 男生盼長髮又溫柔

2019-08-07 13:49

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是七夕情人節，愛神邱比特、月下老人在哪裡？根據桃園市中壢區美滿服務中心統計，近半年來報名參加「個別一對一」的485位女生及502位男生開出的理想對象條件，發現女生仍是期望男生最好是高學歷的台大、清大、交大，醫師、工程師、老師「3師」仍然吃香；而多數男生希望的理想對象是「正常班、個性溫柔、長髮披肩」。中心主任徐乃義認為，未婚男女求偶仍存在理想化的思維，其實，婚姻是外在、價值觀、個性等主客觀的組合，不宜理想化或理論化，反而該正視現實面。

中壢區美滿服務中心成立34年，徐乃義曾和26歲台大碩士，高考及格的王姓公務員聊到選擇交對象時，王表示希望和「門當戶對」女子交往，意思是高學歷、頭腦好、收入不差的女子。另一名25歲女醫師是私立大學醫學系畢業，她認為即使是專業醫師，看法、格局也不同，如果可以，當然希望選擇「出身」好的對象。

不過也有例外，24歲家裡開公司的張女認為，對象哪個學校畢業不重要，她反而希望找到有商業潛質的對象，希望未來能和另一半創業，張女覺得即使收入不錯的科技新貴，也比不上勇於創業的男生。當然，也有不少女生期望有個安定的家，男生顧家很重要。

徐乃義說，現代媒人不好做，一位留英的音樂女博士要求男生學歷要好，原撮合國立大學博士，在科技公司年收入近200萬元的高級工程師與女博士見面，男生卻一口回絕，理由是女博士不好「侍候」，希望女方有正當工作，但是學歷碩士以下就好，不想和博士交往。

反倒是有些來報名的男生對女生學歷、收入似乎不在乎，反而對年齡、外在，甚至親和力更加重視，這也造成不少「高端女生」找對象大不易。

他分析，早期未婚男女找對象較重視經濟面，現代未婚男女更加要求整體面，畢竟婚姻是一輩子的事，與其草率，不如細心思量，找到自己想要，不要理想化或理論化，反而該正視現實面，可以互相欣賞，別太理想化接受的另一半，才能讓婚姻的路能長長久久。

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