全台首執行「雁行計劃」桃醫邀15院所組「骨醫聯盟」

2019-08-07 13:13

〔記者陳恩惠／桃園報導〕衛生福利部中央健康保險署北區業務組去年首推「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，讓大醫院與小診所合作，藉由雙向轉診、資源共享，達到分級醫療，全台率先執行的桃園醫院再邀15家轉診合作院所組「桃醫骨醫聯盟」，讓「一院一所雙主治」成為社區專科醫療照護團隊。

衛福部桃園醫院院長徐永年說，為鼓勵民眾待病情穩定或檢查後，可轉回原基層院所就醫，「桃醫骨醫聯盟」的15家診所，同意由桃園醫院轉出的病人，在第一次回原診所就醫時免收掛號費，除強化病人對原診所的黏著度外，更落實「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」的核心目標，無縫接軌地提供病人服務，落實分級醫療。

對於像退化性關節炎的病人需要換人工關節時，可以透過骨醫聯盟由社區院所轉至桃醫手術，「雙主治」讓社區院所醫師一起至病房訪視，「醫療延續不中斷」使病人安心，病情穩定轉回社區院所，免除病人奔波之苦，落實專科化分級。

80歳的林媽媽分享2個月前透過專科化轉診制度，得到完善的醫療照護經驗時説，原在新國民醫院就醫，經診斷必須接受全膝關節置換術，但地區醫院設備不足，經雁行計劃轉診機制，轉至桃園醫院就診，上月初手術，當月19日即回原醫院持續復健，她相當感謝桃醫和社區院所的「一條龍服務」，讓她與家屬不會手足無措。

另名81歳的黃女士也分享，6年前在廚房摔倒，右肩骨折在桃醫治好，沒想到3個月前被椅子拌倒，換左肩骨折，在長庚醫院照完X光後，由於家住龍岡地區，於是返回桃醫仍找骨科主任許祐堡開刀，至今恢復良好，相當感謝醫師。

健保署北區業務組專門委員許菁菁表示，北區業務組推動雁行計劃鼓勵社區診所、地區醫院與大醫院合作，共同推動分級醫療，現在北區已有12群雁行團隊，合作院所家數826家，涵蓋率已達60%，桃園醫院今年上半年將穩定病患轉回合作院所就有1300人次，居全國區域醫院最高，成效斐然，「骨醫聯盟」模式則是以病人及醫療專科的角度，更進一步密切合作，提供民眾更優質及優惠的服務，包括「雙主治」使病人醫療延續不中斷、「會員式服務」優待掛號費等優惠，達到三贏局面。

這15家院所分別是：安倫診所、立倫診所、正倫診所、龍岡長榮診所、龍群骨科診所、李裕承診所、佑群骨科診所、中壢長榮醫院、新國民醫院、懷寧醫院、長慎醫院、德仁醫院、新永和醫院、華揚醫院、合健骨科診所。

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