大學指考分發錄取率81.29％ 創16年來新低

2019-08-07 10:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學考試分發入學管道今正式放榜，大學考試分發會統計，今年錄取率僅81.29％，是分發管道從93年資料以來的16年新低紀錄，分析原因與甄試回流名額大幅下降有關。

大學考分會統計，今年考試分發核定名額有2萬4575名、繁星推薦及個人申請等甄試的回流名額僅1萬1名，使總招生名額今年只有3萬4567名，而登記人數有4萬2604名，最後錄取人數3萬4633名（含外加），錄取率僅81.29％，創16年來新低紀錄。

考分會主任黃信復分析，考分錄取率創10幾年來新低，主要原因是甄試回流名額狂降，以致總招生名額比去年大降14％，雖然今年登記人數也比去年少4％，仍然稍微造成僧多粥少情況。

黃信復表示，今年因為錄取率低，考生的錄取志願序比以往辛苦，過去約平均在第27個志願就錄取，今年平均要到第30個志願，且平均考生填了60個志願，比去年的54個志願還多，也有約18.12％的考生填滿100個志願，呈現考生今年都較謹慎。

而在缺額方面，黃信復指出，今年各校系缺額僅287名，缺額率0.87％，比去年的0.9％略降，也比106學年的3488名缺額還少許多；其中，今年只有9個學校的分發有缺額，而稻江科技暨管理學院去年單招，今年恢復聯招，但缺額有233名，佔該校總招生名額的44.3％，其他缺額分布其他公私立大學，黃信復說，有部分缺額是音樂系，佔整體缺額11％。

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