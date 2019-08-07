利奇馬轉中颱開始加速 鄭明典：路徑已十拿九穩

2019-08-07 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「利奇馬」持續發展，已於今早增強為中度颱風，逼近台灣成定局，氣象局副局長鄭明典指出：「路徑其實已經十拿九穩」，氣象局預估今（7日）下午發佈海上颱風警報，今深夜至明晨之間發佈陸警。

根據中央氣象局最新觀測顯示，利奇馬颱風今上午8點的中心位置，在北緯20.2度、東經128.0度，也就是在恆春東南東方約770公里海面上，過去以每小時10公里速度，向北北西進行；利奇馬威力持續發展，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，達中度颱風門檻，其七級風暴風半徑擴大至220公里，十級風半徑也增加到70公里。

過去幾天利奇馬龜步前進，不過高壓增強，導引氣流明顯，利奇馬今起將加速前進，各國氣象單位東修路徑，目前僅美國海軍認為利奇馬中心會掠過東北角，中央氣象局及日本氣象廳則研判，颱風中心未來通過東北部近海機率高。

氣象局副局長鄭明典表示，在10號颱風柯羅莎生成後，利奇馬未來預測方向已相當穩定，「路徑其實已經十拿九穩」，儘管路徑可能還有些微調，但很有把握在颱風接近台灣時，位置會在氣象局預估的路徑潛勢預報70%機率範圍內。

鄭明典強調，利奇馬的路徑相當尷尬，若稍微偏往台灣這一側，可能的風雨會很明顯，但是偏往北側外海通過，風雨就會輕微許多，「這是最容易造成『印象差異』的風雨預報範圍。」

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