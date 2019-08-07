大學考試入學分發8:00放榜！榜單快速查詢看這裡

2019-08-07 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕108學年大學考試分發管道今天上午8時公布榜單，共提供近3.5萬個名額，約4.2萬名考生登記志願，考生可上網站（http://www.uac.edu.tw ）或用「登記查榜APP」，快速查詢個人榜單。

大學分發會統計，今年考試分發的總招生名額，共有3萬4576名（含回流名額），若以名額除以登記人數，預估錄取率最高只有81%多，比去年的90.88%驟降9%多，更創下歷史新低紀錄。

108學年大學考試分發管道今天上午8時公布榜單，考生除了可上網站查榜之外，也可使用「登記查榜APP」查詢，錄取通知將由學校寄發。

1. 線上查榜服務，考生請上網站（http://www.uac.edu.tw）。

2. 「登記查榜APP」：Android版本、ios版本。

3. 簡易查榜服務，查詢方式：http://fast.uac.edu.tw/應試號碼。例：欲查詢應試號碼20000001錄取之校系，請輸入http://fast.uac.edu.tw/20000001。

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