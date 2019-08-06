國防部喊告阿翰「偽莒光園地」 竟是疾管署委製

2019-08-06 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「阿翰」因為模仿虛擬外籍配偶阮月嬌爆紅，之後嘗試多種不同個性的角色，讓不少粉絲喜愛。但日前「阿翰」上傳一部模仿「莒光園地」的影片，被國防部認為有損軍人形象，要求其下架否則提告，沒想到經查後發現該影片是疾管署委託「阿翰」製作，疾管署副署長莊人祥今天也跳出來道歉，經三方溝通，國防部決定不告了。

綜合媒體報導，因國防部認為「偽莒光園地」尺度有疑慮，有汙衊軍人形象之虞，要求阿翰道歉並下架影片，否則提告。對此阿翰表示自己當初拍片會以莒光園地發想，是因為該節目大家都非常熟悉，本意是想藉由這個系列的高共鳴度去做疾病防護的宣導，並無意誤導民眾、破壞國軍形象，強調自己非常尊重並認同國軍對於國家的付出，未來會拿捏好尺度。

該爭議經查後，也發現該影片其實是疾管署為宣導愛滋防治，委託阿翰製作，沒想到會掀起風波，疾管署副署長莊人祥今天也為此道歉，表示已致電阿翰請他將影片下架，承諾未來會謹慎審核宣傳影片內容。

今晚國防部發言人史順文表示，國防部事先對疾管署委託製作該影片不知情，但因為該影片確實引起民眾、軍人特別反應，國防部有必要跳出來對外澄清表明立場。但史順文表示國防部已向疾管署、阿翰進行良好溝通，理解彼此立場，後續不會有提告的動作。

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