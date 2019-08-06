沒用？觀光局去年11.5億救國旅 旅遊人次反衰退6.74％

2019-08-06 21:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕撒錢救國旅沒用？交通部觀光局去年度連續推出4項國旅補助案，豪砸11.5億元，沒想到交通部觀光局最新統計指出，去年國人在國內旅遊有3項指標都衰退，包含國人在國內旅遊人次為1.71億人次，較上年下滑6.74％，已是連2年衰退，平均每人旅遊次數也微幅下滑0.61次，總產值3769億元，也較去年下滑6.27％。

自106年國人國內旅遊人次出現首度衰退後，觀光局開始撒錢救觀光，去年共推出4項國旅補助，包含3到6月「花蓮遊・花蓮加油」2.1億、5到7月「獎勵南灣旅遊」9500萬、9到12月「山海戀」1750萬，11到12月實施「前進宜花東・高屏暖冬遊」8.3億，總計11.5億元。

觀光局今天公布107年國人旅遊狀況調查報告，去年國旅出遊人次為1億7109萬旅次，比106年負成長6.74％，國人國內旅遊總費用為3769億元，比上一年4021億元負成長6.27％，平均每人旅遊次數為8.09次，比2017年8.7次減少0.61次。三大指標皆呈現負成長。

觀光局分析，去年2月花蓮發生芮氏規模6.2級強震，8月超級大豪雨導致南部部分縣市淹水，10月台鐵普悠瑪列車出軌事件等天然災害和意外事件，都會影響民眾旅遊選擇。

觀光局也指出，今年下半年又受到大環境經濟疲軟，7月年金改革正式上路，消費者物價指數全年平均上漲等因素，使消費者限縮消費、減少旅遊次數，限縮消費、減少旅遊次數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法