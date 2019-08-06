不是亂種！棒球教練紅龍果園「滿地草」 評鑑還得獎

2019-08-06 20:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉棒球教練蔡銘旺對紅龍果栽培有興趣，8年前租地種植，雖非專業農民出身，但突破傳統思維，不用農藥，以草生栽培維持、平衡生態；他的紅龍果園裡雖然滿地是草，但產出的紅龍果品質優良，甜度約22度，今年7月31日參加全國紅龍果優質果品評鑑會，獲得優選。

蔡銘旺種紅龍果前從沒務農，父母也非農人，8年前在水上鄉南鄉村租地種植，透過看書查資料、向水上鄉農會及其他農民請教，發展出獨特的栽種方式。

蔡銘旺說，一開始種植時使用有機肥，近年認為植物自然生長需要的就是「陽光、水和空氣」，因而嘗試完全不用肥料，目前已1年8個月未使用肥料，產出的紅龍果甜度仍佳。

蔡銘旺說，有些農友認為草可能會和和紅龍果爭奪養分，但他認為，草生可維持生態平衡，而且紅龍果「需要水又怕水」，種草可維持土地自然濕度。草生栽培並非讓雜草亂長，他栽種類地毯草，一般雜草則是拔除，只是三週就要除一次草，無農藥栽種也易有蟲害或扁蝸牛，常抓扁蝸牛抓到夜晚，不噴農藥用人工除草、抓蝸牛確實疲累。

蔡銘旺紅龍果採1株1到2顆栽種，維持果實大小及甜度，因無毒栽種受到消費者肯定，宅配售價6到7顆總重10斤的紅龍果約900元，較一般紅龍果更高；今年他的紅龍果甜度約21到22度，果實碩大又美觀，口感甜度佳，7月31日在高雄市進行評鑑獲得優選。

忠和村長張順興、嘉義縣議員林緗亭等今天到蔡銘旺的「旺旺來」果園恭賀、參觀，張順興說，他曾幫忙除草，過程非常疲累，採無毒和草生栽培來生產紅龍果相當不易，林緗亭則說，很少看到「滿地草」的紅龍果園，無毒栽種的紅龍果健康安全，值得推薦。

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