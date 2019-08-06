中市成功破冰？文化局：紙風車可望「未來不會忘記台中」

2019-08-06 20:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕紙風車昨日因不滿這週到台中的公益演出遭政治刁難，除演出喊卡外，更進一步發聲明「台中市政府不歡迎，紙風車公益演出會全數跳過台中」，引發軒然大波；台中市文化局下午破冰與紙風車執行長李永豐碰面，文化局長張大春指出，當面表達市長的歉意與誠意，並強調台中市絕對歡迎的立場，「順利澄清誤解」、「相談甚歡」；因紙風車不到台中演出前提已消失，張大春說，紙風車「可望未來不會忘記台中」。

紙風車拒到台中演出的消息傳出後，台中市府、甚至場地出借的南陽國小、永安國小均成各界責難目標，台中市長盧秀燕昨晚及今日兩度公開致歉，教育局副局長劉火欽上午也公開致歉，包括教育局及文化局也全力連繫紙風車盼能拜會當面說清楚、講明白。

台中文化局張大春下午直奔台北，下午4點終於爭到破冰機會，直接與李永豐對話，除再次轉達市長的歉意、誠意外，張大春說，紙風車向來是以帶給孩子歡樂為目標，台中市始終支持且樂觀其成，絕沒有不歡迎的問題。

張大春說，了解紙風車對於這次引發風波的「洋洋灑灑一堆」的規定，紙風車的「368鄉鎮市區藝術工程」公益演出的經費均是募款而來，台中市府應更有彈性等建議，也會帶回市府轉達配合。

張大春說，雙方約溝通1小時，「相談甚歡」，應成功澄清誤會，因紙風車當時聲明公益演出會跳過台中的前提是「台中市政府不歡迎」下，但台中市府擁抱都來不及，沒有不歡迎，這個前提已消失，他說，有信心「紙風車未來可望不會忘記台中」。

至於原訂週六、週日的台中兩場演出是否恢復，張大春說，因時間緊迫且有颱風將來襲等考量，目前未獲正式回應，但有轉達台中大小觀眾萬分期待的心情，一切尊重紙風車的意思。

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