林佳龍視察南橫 要全線開放 仍有5段關鍵工程

2019-08-06 17:57

［記者王秀亭／台東報導］南橫公路自莫拉克風災中斷封閉，至8日屆滿10年，交通部長林佳龍今天下午至南橫公路東段了解修復狀況，林佳龍表示，迄梅山口到天池路段預計今年底、明年初有條件通車，全線開放則要到2021年底。

林佳龍與立委劉櫂豪今天下午從台東縣關山鎮進入南橫公路，直奔霧鹿監工站，公路總局第三區養護工程處主任工程司王慶雄表示，南橫公路自1999年921地震受創，再遭百年一遇的2009年莫拉克颱風重創而中斷，緊接著2012年610水災、2011年0602豪雨，使復建工程一再受阻，加上施工條件不加、高山環境惡劣等，南橫復建困難度高。

王慶雄指出，目前各路段皆已陸續修復，唯梅山口、天池至向陽封閉路段仍有5處關鍵工程，包括梅山口明隧道、130.4公里天池路段及132公里武雄橋、埡口大崩壁、147.8公里雪峰橋，除梅山明隧道，其餘4處工址皆在海拔2300公尺以上高山，皆為複合型災害，全線預計在2021年底完工。

林佳龍表示，南橫公路是前輩們篳路藍縷開闢出來，也是銜接台南到台東重要東西向道路，對在地人民工作需要，未來觀光旅遊，都是重要公路，經過10年努力，一段段打通，目標今年底明年初，可有條件開放到天池，長期目標要貫通到向陽。

林佳龍說，南橫公路復健過程要兼顧在地居民需求及生態保育，是個「很困難」的道路，特地到現場給施工人員勉勵。

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