大安森林公園停車月票漲3成引民怨 市府9月微降

2019-08-06 17:12

〔記者林家宇／台北報導〕台北市停車位難尋，公有停車場因價格實惠，不少民眾願意漏夜排隊搶月票。大安森林公園地下停車場因使用率逾8成，交通局為減緩排隊搶票現象，分散停車空間，自7月1日起，調整一般月票價格3600元至4800元，結果月票張數從975張減至825張，加上期間民眾屢屢反應波動太大，因此自9月1日微降價格為4200元。

大安森林公園地下停車場一般月票原為3600元，自7月1日起調整價格為4800元。台北市停車管理工程處當時表示，過去為促進停車場使用率，祭出3600元優惠價，至今已有十年之久，如今使用率已突破8成，遂以價制量，取消優惠價格，恢復4800元「原價」。

但停管處近日再於網站上公告調整大安森林公園月票價格，從4800元減至4200元。據停管處統計，5、6月的雙月票販售情形，一般月票有737張、當地里4張、周邊里234張，總共975張；7、8月的一般月票張數減至560張，當地里5張、周邊里255張，總計825張。

停管處表示，因大安森林公園停車場平均使用率達八成，已不需要用優惠價吸引民眾，盼能減緩排隊購票的情況。停管處說，月票減幅其實在預期內，但這段期間民眾紛紛透過電話申訴，或請里長、民代代為反應價格波動太大，因此，為減少民眾衝擊，才會降低調整幅度。

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