墾丁正義哥狠揍白目戲水客 網友叫好「讓他7天後回家」

2019-08-06 17:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁南灣海域沙灘腹地廣大，每當插紅旗禁止下水警告，總有遊客利用海邊巡邏員未注意冒險下海，3日又發生一起外國遊客堅持海邊戲水，遭巡邏員多次阻止，戲水客還比出「中指」挑釁衍生衝突，被暴怒的巡邏員打傷右手，外國客自知妨礙公務理虧，和解收場，而這名被封為「正義哥」的謝姓巡邏員，6月、7月都曾阻止遊客下水被嗆，卻仍堅持「得罪人也不要再看到溺水悲劇！」

謝姓巡邏員狠揍冒險下海外國人消息傳出後，在各大社群網路反而受到不少力挺直呼「正義哥打的好」、「讓他7天後回家幹嘛提醒」，甚至有尤姓民眾送啤酒到巡邏員休息站打氣；本報也獨家發現，「正義哥」6月也曾因紅旗趕外國客上岸，被嗆「美國人比救生員還大！」上個月則有導遊堅持要帶遊客到海灘，與同事強力勸阻強調「放人下去發生溺水事件誰要負責？」導遊不滿嗆說「不然你現在是要怎樣？」最後找來警方協助，展現對海域安全毫不妥協的硬漢精神。

「小灣才發生溺斃沒多久，這個從中午喊到下午都不聽，他們真的很誇張！」坦承做了不好示範的謝姓海邊巡邏員表示，當天南灣風浪極大，從上午就插起禁止戲水紅旗，2名與台灣遊客到海邊戲水的加拿大籍遊客，卻不斷跑到海上去玩水，整整從12點多到下午快5點，都不斷趁他們巡邏到其他地方時趁機偷偷下水。

謝姓海邊巡邏員說，最後一次他巡邏到外籍遊客戲水區域時，外籍男子又在他面前衝到海上，他認為2名男子刻意違反國家公園法規定，口氣稍微大聲勸阻，沒想到對方辯稱是要下水去洗乾淨。

雙方溝通過程時，其中1名男子竟比出中指挑釁，他一氣之下才隨手拿起鐵棒打向對方右手，男子右手挫傷就醫後，雙方最後前往警局和解，外籍男子擔心妨礙公務未提告傷害，他則同意賠償醫藥費，也坦承自己太過衝動。

恆春警方表示，巡邏員和加拿大遊客發生衝突後在派出所內和解，雙方對傷害部分都不願意提告，最後依社維法送辦。

警方也提醒，無論是巡邏員或遊客，發現類似遊客冒險下海狀況，可錄影通知保七總隊第八大隊或墾管處公權力介入，避免直接與對方發生衝突。

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