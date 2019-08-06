利奇馬最快今晚轉中颱 明可能海、陸警齊發

2019-08-06 15:29

路徑稍往東修 週四、週五最近台灣

〔記者蕭玗欣／台北報導〕第9號颱風利奇馬來勢洶洶，中央氣象局最新預報將利奇馬颱風路徑往東修正一些，但對台灣影響仍維持不變。氣象局說，利奇馬最快今晚就會增強為中度颱風，週三有機會海上、陸上颱風警報齊發；氣象局提醒，週四、週五是颱風最靠近台灣的時候，週四北部、宜花要留意豪雨來襲，週五降雨範圍擴大，西半部及東北部都有豪雨以上雨勢，預計各地雨勢將持續至週六上半天。

西北颱預估通過台灣東北部近海

氣象局預報員張承傳表示，利奇馬颱風目前距離鵝鑾鼻東南東方約920公里海面上，以時速9公里速度往西北西前進，預估週三高壓增強之後，利奇馬速度會加快往西北方向朝台灣逼近，目前北京和日本氣象廳認為利奇馬將以西北颱之姿，中心從基隆及彭佳嶼之間海域通過，但氣象局認為，利奇馬路徑會往東偏，將通過台灣東北部近海，再北上往日韓一帶移動。

西北颱會因強烈西北風，容易為北台灣夾帶極大的降雨量，導致海水倒灌，淡水河口不易宣洩，造成淹水等災害。氣象局預估利奇馬有登陸台灣機會，預計最快週三上午將發布海上颱風警報，週三晚間發布陸上颱風警報。

預報員張承傳說，週三起受颱風外圍雲系影響，北部和東半部地區有不定時短暫陣雨，有時雨勢會較大，中南部地區為多雲到晴午後有局部短暫雷陣雨的天氣；各地不下雨時感受悶熱。

週四、週五全台有雨，週四北台灣和宜花地區會先感受到明顯風雨，可能達豪雨等級雨勢，週五風向轉西南風，西半部及東北部風雨漸強，會有豪雨等級以上雨勢，週六白天北台灣雨勢間歇，但迎風面的中南部持續遭豪雨侵襲。預計週六下半天各地雨勢才會逐漸減緩。

此外，位於利奇馬颱風東邊的熱帶性低氣壓，目前距離台北2300公里海面上，由於結構不錯，下午2時已增強為10號輕度颱風柯羅莎。氣象局說，10號颱風生成後，恐會間接導致利奇馬路徑更偏西，朝往台灣靠近。

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