三颱督！10號颱「柯羅莎」生成 「利奇馬」恐更靠近台灣

2019-08-06 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「利奇馬」強度持續增強，對台構成威脅，現又有一個颱風生成，關島北北西方海面的熱帶性低氣壓已於今（6日）下午增強為第10號颱風「柯羅莎」（Krosa，柬埔寨提供，鶴），加上正在侵襲日韓的第8號颱風「范斯高」，目前西太平洋有3個颱風共存；氣象局指出，10號颱風生成後，恐會間接導致利奇馬路徑更偏西，朝往台灣靠近。

柯羅莎生成西太三颱共舞 恐牽動利奇馬路徑

根據最新氣象觀測顯示，位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓已於今（6日）下午增強為第10號颱風「柯羅莎」，柯羅莎颱風中心氣壓998百帕，下午2點的中心位置在北緯18.5度、東經143.0度，以每小時11公里的速度向西北西前進，臉書粉絲團「台灣颱風論壇─天氣特急」，表示柯羅莎未來順著高壓導引北轉日本的機率高，不會來台。

儘管柯羅莎不會襲台，但其動態將牽動利奇馬接近台灣的距離，天氣風險分析師吳聖宇指出，若柯羅莎發展迅速，可能會讓兩個颱風（低氣壓）之間的相對高壓脊發展不起來，這樣就要擔心太平洋高壓西伸幅度會遠大於插入兩颱風之間的幅度，一但太平洋高壓明顯西伸，令利奇馬偏西移動，可能會加重對台灣陸地的威脅性。

利奇馬持續增強今晚轉中颱 明海陸警齊發

備受關注的第9號颱風利奇馬，目前持續增強，下午的中心位置在北緯19.0度、東經129.0度，也就是在鵝鑾鼻東南東方907公里之海面上，以每小時4公里的速度向北北西飄移，其中心最大風速增強到每秒28公尺，已是輕颱上限，最快今晚就會增強為中度颱風，暴風圈也擴大到七級風暴風半徑180公里，也出現十級風半徑50公里，氣象局預計明陸續發布海警、陸警。

范斯高從九州出海 即將襲韓貫穿朝鮮半島

另外第8號颱風范斯高，登陸日本九州後已減弱為輕度颱風，下午的中心位置在北緯34.7度、東經129.6度，也就是在對馬海峽上，向北北西前進，時速38公里，今晚上就會脫離日本陸地，登陸韓國貫穿朝鮮半島。

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