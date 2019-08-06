利奇馬進逼 降雨量若估超過....曾文水庫將預洩降

2019-08-06 14:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕利奇馬颱風進逼台灣，威力可能再增強，國內規模最大的曾文水庫，目前蓄水率已近86﹪，水利署南區水資源局展開防災整備工作，若氣象資料估計降雨超過200毫米，將啟動預洩降，不排除先開啟閘門，進行調節性放流，增加水庫蓄洪量，降低對河川下游的衝擊。

至於供應民生用水為主的南化水庫，因連日來的午後雷陣雨，目前蓄水率更逾99﹪，只要再50毫米的降雨，就會到達滿水位，自然溢流，南化暨鏡面水庫管理所籲請下游河岸居民注意安全。

南水局副局長鄒漢貴表示，目前曾文水庫仍維持每秒50立方米放流的水力發電，由於利奇馬的路徑還有變化，正密切監控，氣象局發佈陸上颱風警報時，將依據降雨量的預估，即時因應。

鄒漢貴說，陸警發佈後，颱風行進路徑明確了些，降雨量的估計，也會比較精準，若可能達到滿水位，將啟動預洩降作業，至於是以永久河道放水道、防淤隧道放流，或者先開閘門洩洪，視實際情況來調整。

南水局長連上堯呼籲民眾，隨時注意調節性放水或洩洪訊息，放流時，也會透過「細胞廣播服務」（CBS）發送訊息至下游沿岸民眾的手機，遠離河床，確保安全。

目前曾文水庫水位標高226.09公尺，有效蓄水量為4億3813萬立方米，而南化水庫水位標高179.85公尺，有效蓄水量9070萬立方米，差15公分就滿水位了。

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