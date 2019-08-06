籃球校隊宜運打球蓋火鍋 右手無名指竟縫26針

2019-08-06 14:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］中華國中籃球校隊陳姓畢業生，3日到宜蘭運動公園籃球場打球，不料，跳起來再蓋完友人火鍋後，右手不慎勾到鐵製且不平順的籃網，導致無名指縫了26針；民進黨宜蘭縣議會黨團接獲家屬陳情，今召開記者會，要求縣府應全面檢視縣內籃球場的籃網；教育處回應，將全面檢視球場籃網，並評估更換為尼龍網的可行性。

民進黨宜蘭縣議會黨團今在縣議會召開記者會，高喊「全面檢視，避免傷害」的口號；縣議員林麗指出，陳姓同學與球友打球，卻造成右手無名指嚴重的傷害，籃網不平順明顯是主因，家長只希望不要有類似的情形發生，陳同學是最後一個受傷，縣府應該全面檢視縣內籃球場安全，並比照標準比賽的籃框使用棉質或玲瓏式無結網。

縣議員呂惠卿說，縣府應該固定的檢修球場籃網，才能減少危害發生，不要發生事情後，再來彌補、檢討；縣議員張秋明說，鐵框接合處使用久了都很有可能變形，即便是接縫磨平，久了也會有些不平整，應予禁用。

教育處指出，5日下午與學生家長聯繫後，教育處長王泓翔已率體育場管理單位，至陽大醫院探視陳同學，並表示關心，另初詢當事者案情，將協助向保險公司申請理賠。

教育處表示，宜蘭運動公園乃戶外開放民眾使用的場域，平日假日使用人數多，於設備維護上管理不易，將請管理單位全面檢視公園內各籃球場的籃框網面，是否有接合不平順之情形，有的話就會立即修復，並評估更換為尼龍網可行性。

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