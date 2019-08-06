蘇花改掀警備競賽？花蓮擁「瑞典戰車」 宜蘭派「德國寶馬」應戰

2019-08-06 16:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台9線蘇花公路改善工程預計明年1月5日全線通車，花蓮縣警察局配置有「瑞典戰車」美名的VOVOL車款及BMW重機執勤；宜蘭縣警察局不遑多讓，分兩批採購BMW G30柴油版房車及6部1200ccBMW警用重機，不同廠牌的歐系房車在公路執勤，意外掀起一場警備競賽；警方強調，蘇花改為國道規格，希望以最好裝備守護用路人及執勤員警安全。

蘇花改全長38.8公里，分為A段蘇澳至東澳段、B段南澳至和平、C段的和中至大清水，A段已在去年2月5日通車，B、C段預計明年1月5日開放通行。

宜蘭縣警局成立蘇花改交通分隊，配置有24名員額，負責A、B兩段的交通違規取締與事故處理，花蓮縣警局則負責縣境的C段。

蘇花改採國道規格設計，警用配備也連帶升級，蘇花改工程處補助宜蘭縣警局採購警車、重機設備，警方分兩階段採購。

購入6部BMWG30柴油版房車，牌價約248萬元起跳，擁186匹德制馬力，0至100公里僅需7.5秒，堪稱蘇花改「戰神」，另還有6部BMW R1200RT、1200cc警用重機，應付日常巡邏、取締使用。

由於宜蘭先行購入BMW車款，花蓮縣警局則是近期採購有「瑞典戰車」美名的VOVOL S90、XC60等房車及BMW重機，兩種歐系房車同在蘇花改執勤，意外掀起另類「警備競賽」。

警方表示，蘇花改補助款是由警方依照需求自行開立採購清單，由於蘇花改採國道設計，未來也可能會有提速等計畫，因此採購車款與國道警察雷同，以性能房車為主，盼執勤時可保障員警安全。

警方說，目前蘇澳至東澳段，先調派兩部BMW房車執勤，預計10月份蘇花改南澳行控中心廳舍完工後，會另撥補剩餘車款進駐，待蘇花改全線通車後，全線都可看到它們執勤身影。

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